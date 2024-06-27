Сьогодні важко уявити наше життя без безготівкових платежів. В Україні найпопулярнішими є платіжні системи Visa та MasterCard. Вони дозволяють замінити готівку на електронні розрахунки, підвищуючи безпеку зберігання коштів.

Які ж відмінності між Visa та MasterCard, і яка з них краще підходить для ваших потреб?

Mastercard та Visa: ключові відмінності

Обидві платіжні системи мають штаб-квартири у США і є міжнародними лідерами, що охоплюють своїми послугами весь світ. Однак, між Visa та MasterCard існують певні відмінності. Основна різниця між цими кредитними картками полягає в основній валюті: більшість банківських операцій клієнтів Visa здійснюється в доларах США, тоді як Mastercard частіше проводить транзакції в євро.

Ще одна відмінність полягає у способі реєстрації. Для реєстрації в системі Visa потрібно відвідати місцевий банк, пройти перевірку службою безпеки та надати певний перелік документів. Натомість Mastercard дозволяє самостійно зареєструватися та пройти авторизацію безпосередньо на сайті в будь-який зручний для вас час.

Visa або Mastercard: що обрати для користування за кордоном?

Розглянемо переваги платіжних систем Mastercard та Visa у сучасних умовах, щоб визначити, яка з них вигідніша для використання за межами України.

Visa обслуговує 4.1 мільярди користувачів у понад 200 країнах, з яких український сегмент становить 34%. Вона пропонує п’ять типів карток: від базової Classic до преміальної Infinite. Основні функції Visa включають:

- Click to Pay, Tap to Phone, безконтактні платежі через смартфон;

- Перекази P2P та зарахування за номером телефону;

- Оплата в транспорті через валідатор.

Переваги Visa:

Можливість знімати кошти в будь-якому банкоматі, що обслуговується вашою організацією;

Відсутність конвертації при оплаті в США.

Mastercard покриває понад 210 країн і займає понад 65% транзакцій в Україні. Вона пропонує картки з різним функціоналом: від базової Standard до елітної World Black Edition. Основні опції Mastercard включають:

Швидка та безпечна купівля товарів/послуг в інтернеті — Click to Pay;

Безконтактні способи оплати через смартфон — Apple Pay, Google Pay, Mi Pay, Swatch Pay;

Поповнення за номером телефону, реквізитами або імейлом.

Переваги Mastercard:

Ідеальний вибір для подорожей Європою, адже з євровою карткою не потрібно платити додаткову комісію, а з гривневою — лише пряму конвертацію;

Можливість отримання готівки на касі магазину до 6000 гривень, поповнення балансу з лімітом у 5000 гривень.

Розстрочка за допомогою платіжних систем

Ще однією важливою перевагою обох платіжних систем є можливість оформлення розстрочки. Visa та MasterCard пропонують зручні програми розстрочки, які дозволяють розподілити платежі за великі покупки на кілька частин без додаткових витрат. Це особливо зручно для тих, хто планує великі витрати, такі як подорожі, купівля техніки або інших дорогих товарів.

Банк Кредит Дніпро є учасником обох платіжних систем, пропонуючи своїм клієнтам широкий спектр послуг та можливостей для зручного і безпечного використання електронних розрахунків.

Висновок

Вибір між Visa та MasterCard залежить від ваших особистих потреб та звичок. Якщо ви часто подорожуєте до США, Visa може бути більш вигідною через відсутність конвертації. Для подорожей Європою та інтернет-покупок MasterCard пропонує більше переваг. Важливо також враховувати можливість оформлення розстрочки, яка додає гнучкості у використанні обох платіжних систем.