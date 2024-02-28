Регулярне технічне обслуговування (ТО) автомобіля – невід'ємна частина забезпечення його безпеки, надійності та тривалого терміну служби. Своєчасна заміна зношених деталей та компонентів дозволяє запобігти дорогим поломкам та несподіваним відмовим під час експлуатації.

Різниця оригінальних та неоригінальних запчастин для авто

Переваги оригінальних комплектуючих

При проведенні ТО та ремонту дуже важливо використовувати якісні запчастини, що відповідають специфікаціям автовиробника. Застосування неякісних, підроблених або неоригінальних деталей може призвести до передчасного зношування, порушення роботи систем і навіть загрози безпеці водія та пасажирів. Тому рекомендується купувати запчастини лише у перевірених та авторизованих постачальників. Вибираючи надійний автомагазин запчастин, ви можете бути впевнені у справжності та високій якості компонентів. Уважний підхід до вибору місця покупки поряд із регулярним техобслуговуванням забезпечить надійну та безпечну експлуатацію транспортного засобу на довгі роки.

Різниця оригінальних та неоригінальних запчастин для авто

OEM-запчастини виготовляються безпосередньо заводом-виробником автомобіля або сертифікованими партнерами у суворій відповідності до технічних характеристик і стандартів якості. Вони виготовляються з тих самих матеріалів і за тими ж технологіями, що і деталі, що встановлюються на конвеєрі. Неоригінальні комплектуючі виробляються сторонніми компаніями та можуть відрізнятися за складом матеріалів, точності виготовлення та ступенем відповідності заводським специфікаціям. В результаті вони не завжди забезпечують ідеальну сумісність із конструкцією автомобіля, що може призвести до проблем при встановленні, зниженні ресурсу роботи.

Переваги оригінальних комплектуючих

Використання OEM-деталей надає ряд переваг для автовласників:

Продукція проходить суворий контроль якості на всіх етапах виробництва, що гарантує відповідність високим стандартам заводу-виробника. Запчастини розробляються та виробляються спеціально для конкретної моделі автомобіля. Вони повністю відповідають конструкції та точності посадки. Це виключає необхідність додаткового припасування або модифікації при установці. Використання оригіналів продовжує термін експлуатації авто та окремих його вузлів та систем. Вони розраховані на відповідність ресурсу, а також показники продуктивності, витрати палива та викидів, які закладаються при розробці транспортного засобу. Виробники OEM-запчастин пропонують ширший асортимент деталей та компонентів порівняно з виробниками аналогів. Останні часто обмежуються найбільш популярними та часто замінюваними позиціями, такими як гальмівні колодки, сайлентблоки, стійки стабілізатора та амортизатори. Заводи-виробники забезпечують повний діапазон запчастин для власних моделей авто.

Авторизовані сервісні центри надають гарантію на виконані роботи лише за умови використання оригінальних комплектуючих. Ця вимога є особливо актуальною для власників нових імпортних автомобілів, що знаходяться на заводській гарантії. Застосування неоригінальних або вживаних деталей, наданих власником, автоматично анулює її дію на відремонтований вузол чи агрегат. Сервісні центри дотримуються цієї політики, щоб забезпечити бездоганну якість ремонту.