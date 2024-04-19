Заміна труб у центрі Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Первомайську залучать грантові гроші від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реконструкції мережі водопостачання.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення на сайті Первомайської міської ради.

Загалом громада планує отримати 3 мільйони 65 тисяч євро. Ці кошти підуть на фінансування проєкту «Реконструкція системи водопостачання міста»

Як вказано у документі, грант надається в євро та буде сплачуватися НЕФКО безпосередньо підрядникам.

Зазначимо, що у березні депутати голосували за залучення цих коштів на реконструкцію очисних споруд водопостачання №1 по вулиці Павла Поповича. Однак пропонується визнати те рішення таким, що втратило чинність.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у Первомайську цьогоріч планують відремонтувати очисні споруди та облаштувати свердловини в селі Кінецьпіль.

Раніше повідомлялося, що Чеська компанія розроблятиме технічне завдання на будівництво станції очисних споруд для Первомайська.

Нагадаємо, що минулого року у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводила роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.

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