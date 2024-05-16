Офіс Philip Morris. Фото: Philip Morris

Виробник тютюнових виробів Philip Morris International відкрив нову фабрику у Львівській області, інвестувавши в неї 30 мільйонів доларів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

— Перша лінія вже працює, друга — майже закінчена інсталяція, запрацює десь у червні... Усього буде встановлено п’ять ліній, 10 мільярдів цигарок, що повністю задовольняють потреби локального ринку України, — повідомив гендиректор «Філіп Морріс Україна» (PMU) Максим Барабаш на відкритті фабрики.

Він наголосив, що наразі фокус виробництва спрямований на покриття сигаретного попиту ринку, тому на фабриці у Львівській області вироблятимуть сигарети.

За його словами, потенційного розширення експорту за кордон або виробництва інших продуктів наразі в планах немає.

Як повідомили в PMU, на фабриці буде створено 250 робочих місць: зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, релокованих із харківської фабрики, яку «законсервували» 24 лютого 2024 року, ще 150 людей планують перевезти до кінця року.

Зазначимо, що у 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу — Philip Morris International та Japan Tobacco International. Вони продовжують вести бізнес у Росії та платити там податки.