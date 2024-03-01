Ігрові консолі Sony PS5 зазвичай підключаються до телевізорів або комп'ютерних моніторів. А звук виводиться на динамічні стерео. Геймерів вражає об'ємне та потужне звучання для повного занурення у ігрове середовище. Однак іноді обставини складаються таким чином, що ми не в змозі насолодитися іграми на Соні ПС5 на повній гучності. Причини можуть бути різними: незадоволені сусіди, ми проживаємо в кімнаті не одні, сплять маленькі діти та ін. У такому разі можна скористатися навушниками, щоб не заважати оточуючим.

Які навушники можна підключити до Sony Playstation

Ігрова консоль підтримує дротове та бездротове підключення навушників. Якщо ви нещодавно купили або тільки збираєтеся купити Соні Плейстейшен, вам обов'язково запропонують до неї аксесуари у вигляді бездротової фірмової гарнітури Sony PS5 Pulse 3D Wireless Headset. Це повнорозмірні навушники бездротового типу. У комплекті до них йде Bluetooth адаптер, що дозволяє підключати ці навушники не тільки до ігрової консолі Соні Плейстейшен, але й практично до будь-яких інших девайсів, чи то Макбук, планшет чи навіть смартфон.

Також Sony пропонує компактні бездротові навушники вкладки Sony PS5 Pulse Explore Wireless, які без особливих зусиль підключаються як з Соні Плейстейшен, так і до електронних гаджетів інших брендів.

Однак у фірмових навушників для Соні ПС5 є один недолік - висока ціна. Купуючи ігрову приставку Sony Playstation 5, за фірмові сумісні повнорозмірні навушники доведеться віддати від трьох тисяч гривень. Вкладиші коштуватимуть ще дорожче – від восьми тисяч гривень.

А що робити, якщо ви звикли користуватися, наприклад, AirPods Max, AirPods чи бездротовими навушниками інших брендів? Чи можна їх підключити до ігрової приставки Соні Плейстейшен? Відповідь буде позитивною. ПС5 сумісна з навушниками різних брендів, але саме підключення може викликати деякі питання.

Підключення навушників Sony Pulse до Соні Плейстейшен 5

Фірмові бездротові навушники до SonyPlaystation 5 слід підключати таким чином:

USB-адаптер, який іде у комплекті до гарнітури, необхідно вставити у відповідний роз'єм на передній панелі ігрової консолі;

переконайтеся, що навушники повністю зарядилися в зарядному футлярі;

вийміть навушники з кейсу та переведіть у режим сполучення;

коли індикатор підключення перестав блимати і світиться постійно, це говорить про те, що навушники підключилися до ігрової приставки Соні Плейстейшен 5.

Алгоритм підключення бездротових навушників Соні до приставки PS4 – аналогічний. Після першого підключення гарнітура автоматично реєструється у пам'яті приставки та сполучається з нею миттєво при наступних включеннях.

Як підключити навушники інших брендів до Соні Плейстейшен

Підключати навушники до ПС5 можна через саму консоль, підключивши до неї адаптер, або безпосередньо до геймпаду DualSense. Який із варіантів краще – сказати складно. Деякі гравці скаржаться, що при підключенні через джойстик співрозмовники чують усі натискання кнопок, а це відволікає від гри та вводить в оману.

Щоб підключити навушники сторонніх виробників до Соні Плейстейшен, необхідно придбати спеціальний адаптер. Він може бути як фірмовим, так і з інших компаній. Його особливість є наявність кнопки для активації режиму сполучення. Після того як приставка «побачить» навушники, вони відобразяться на екрані і залишиться лише підтвердити з'єднання.

У комплекті з адаптером може йти mini Jack для підключення мікрофона безпосередньо до геймпаду, що дозволить спілкуватися під час гри зі своїми компаньйонами. Контролювати гучність, якість звучання можна як через навушники, так і через налаштування ПС5 – Системні Налаштування – Пристрої – Аудіопристрою.