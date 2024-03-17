Кухня - зона підвищених навантажень, де покриття для підлоги повинно витримувати інтенсивну експлуатацію. Кахель ідеально підходить для цього приміщення, забезпечуючи практичність та довговічність. Він стійкий до стирання, впливу вологи, перепадів температур та агресивних середовищ. Плитка на підлогу легко миється, не вбирає запахи та не деформується з часом. Різноманітність фактур, кольорів та розмірів дозволяє створити унікальний дизайн підлоги, гармонійний із загальним стилем інтер'єру. Висока щільність та міцність покриття гарантують його здатність витримувати падіння важких предметів без сколів та тріщин. Завдяки експлуатаційним характеристикам та естетичним якостям матеріал вважається оптимальним вибором для оформлення кухонного простору.

Види підлогової плитки для кухні

Найчастіше для укладання на підлогу використовується така плитка:

Керамічна – виготовляється з обпаленої глини з додаванням мінеральних компонентів. Вона відрізняється високою міцністю, стійкістю до стирання та впливу побутової хімії. Керамічна плитка пропонує широкий вибір кольорів, текстур та розмірів. Керамограніт — виготовляється із спресованої суміші глини, кварцу та польового шпату. Матеріал має виняткову міцність, зносостійкість і низьке водопоглинання. Він стійкий до перепадів температур, агресивних середовищ та здатний витримувати значні навантаження без втрати експлуатаційних властивостей. Клінкер - виконується із спеціальних видів глини методом випалу. Покриття має високу щільність, міцність і морозостійкість. Його використовують для укладання в кухнях та на відкритих майданчиках з підвищеною вологістю. Матеріал відрізняється натуральною фактурою та кольорами. Мозаїка складається з невеликих елементів різної форми та розміру, які комбінуються в унікальні візерунки та малюнки на підлозі. Цей вид плитки має високу зносостійкість і довговічність. Мозаїка відкриває широкі можливості реалізації сміливих дизайнерських ідей і дозволяє підкреслити індивідуальний стиль інтер'єру.

Параметри вибору покриття для підлоги

При виборі плитки для кухні насамперед слід звернути увагу на зносостійкість – оптимальний варіант – матеріал класом III. Коефіцієнт тертя має становити 0,75 і від, але з нижче 0,4. Тоді покриття не ковзатиме, навіть якщо пролити рідину. Товщина плитки впливає на її міцність та довговічність, тому для кухні рекомендується вибирати вироби з показником 7–9 мм. Крім того, покриття для підлоги має бути стійким до побутової хімії. Цей показник визначається класом хімстійкості не нижче за AA для захисту від впливу миючих засобів. Показник водопоглинання не повинен перевищувати 0,5% маси, забезпечуючи низьку вологопроникність. Поєднання цих технічних характеристик дозволить підібрати ідеальне покриття для підлоги, що витримує високі навантаження і несприятливі умови на кухні.