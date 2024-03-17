Кухня - зона підвищених навантажень, де покриття для підлоги повинно витримувати інтенсивну експлуатацію. Кахель ідеально підходить для цього приміщення, забезпечуючи практичність та довговічність. Він стійкий до стирання, впливу вологи, перепадів температур та агресивних середовищ. Плитка на підлогу легко миється, не вбирає запахи та не деформується з часом. Різноманітність фактур, кольорів та розмірів дозволяє створити унікальний дизайн підлоги, гармонійний із загальним стилем інтер'єру. Висока щільність та міцність покриття гарантують його здатність витримувати падіння важких предметів без сколів та тріщин. Завдяки експлуатаційним характеристикам та естетичним якостям матеріал вважається оптимальним вибором для оформлення кухонного простору.
Найчастіше для укладання на підлогу використовується така плитка:
При виборі плитки для кухні насамперед слід звернути увагу на зносостійкість – оптимальний варіант – матеріал класом III. Коефіцієнт тертя має становити 0,75 і від, але з нижче 0,4. Тоді покриття не ковзатиме, навіть якщо пролити рідину. Товщина плитки впливає на її міцність та довговічність, тому для кухні рекомендується вибирати вироби з показником 7–9 мм. Крім того, покриття для підлоги має бути стійким до побутової хімії. Цей показник визначається класом хімстійкості не нижче за AA для захисту від впливу миючих засобів. Показник водопоглинання не повинен перевищувати 0,5% маси, забезпечуючи низьку вологопроникність. Поєднання цих технічних характеристик дозволить підібрати ідеальне покриття для підлоги, що витримує високі навантаження і несприятливі умови на кухні.
Кухня - зона підвищених навантажень, де покриття для підлоги повинно витримувати інтенсивну експлуатацію. Кахель ідеально підходить для цього приміщення, забезпечуючи практичність та довговічність. Він стійкий до стирання, впливу вологи, перепадів температур та агресивних середовищ. Плитка на підлогу легко миється, не вбирає запахи та не деформується з часом. Різноманітність фактур, кольорів та розмірів дозволяє створити унікальний дизайн підлоги, гармонійний із загальним стилем інтер'єру. Висока щільність та міцність покриття гарантують його здатність витримувати падіння важких предметів без сколів та тріщин. Завдяки експлуатаційним характеристикам та естетичним якостям матеріал вважається оптимальним вибором для оформлення кухонного простору.
Найчастіше для укладання на підлогу використовується така плитка:
При виборі плитки для кухні насамперед слід звернути увагу на зносостійкість – оптимальний варіант – матеріал класом III. Коефіцієнт тертя має становити 0,75 і від, але з нижче 0,4. Тоді покриття не ковзатиме, навіть якщо пролити рідину. Товщина плитки впливає на її міцність та довговічність, тому для кухні рекомендується вибирати вироби з показником 7–9 мм. Крім того, покриття для підлоги має бути стійким до побутової хімії. Цей показник визначається класом хімстійкості не нижче за AA для захисту від впливу миючих засобів. Показник водопоглинання не повинен перевищувати 0,5% маси, забезпечуючи низьку вологопроникність. Поєднання цих технічних характеристик дозволить підібрати ідеальне покриття для підлоги, що витримує високі навантаження і несприятливі умови на кухні.