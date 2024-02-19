З початку 2024 року податківці провели 40 перевірок на підприємствах Миколаївської області щодо наявності неофіційно працевлаштованих співробітників.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Миколаївській області.
За результатами перевірок на підприємців наклали штрафів та пені на понад півтора мільйона гривень. До бюджету надійшло 293 тисячі 200 гривень податків.
Також у податковій повідомили, що з початку року п’ять підприємств в області погасили заборгованість із заробітної плати у сумі 3,5 мільйона гривень. У результаті до бюджетів усіх рівнів надійшло 582,7 тисячі гривень ПДФО та 713,2 тисячі єдиного внеску.
Нагадаємо, у січні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 23,8 мільйони гривень податку на нерухомість.
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З початку 2024 року податківці провели 40 перевірок на підприємствах Миколаївської області щодо наявності неофіційно працевлаштованих співробітників.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Миколаївській області.
За результатами перевірок на підприємців наклали штрафів та пені на понад півтора мільйона гривень. До бюджету надійшло 293 тисячі 200 гривень податків.
Також у податковій повідомили, що з початку року п’ять підприємств в області погасили заборгованість із заробітної плати у сумі 3,5 мільйона гривень. У результаті до бюджетів усіх рівнів надійшло 582,7 тисячі гривень ПДФО та 713,2 тисячі єдиного внеску.
Нагадаємо, у січні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 23,8 мільйони гривень податку на нерухомість.