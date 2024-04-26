Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴10 млн екологічного податку. Фото з відкритих джерел

У першому кварталі 2024 підприємства Миколаївської області спрлатили до бюджетів майже 10 мільйонів гривень екологічного податку.

Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Відповідно до розподілу коштів від сплати податку до державного бюджету надійшло понад 6,5 мільйона гривень, місцеві бюджети області отримали на відновлення довкілля – 3,4 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, за розміщення та тимчасове зберігання відходів, у тому числі радіоактивних.

«Надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів», — зазначили в ДПС.

Нагадаємо, у січні-березні 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 40,2 мільйонів гривень податку на нерухомість, що на 14,5 мільйона гривень більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.