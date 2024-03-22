Плата за землю. Фото з відкритих джерел

У січні-лютому 2024 року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 127,4 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Це на 44,4 мільйона більше, ніж за 2 місяці 2023 року, повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 103,3 мільйона гривень плати за землю, від фізичних осіб – майже 24,1 мільйона гривень.

Питома вага зазначеного податку в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 9,4 відсотка.

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 812,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.