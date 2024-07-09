За перші шість місяців 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів 6,3 мільярда гривень податку на доходи фізосіб.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом доходу для місцевих бюджетів. Він складає 64,3% від усіх місцевих податків і зборів. За перші шість місяців 2024 року до місцевих бюджетів надійшло понад 2,7 мільярда гривень ПДФО.
Зазначається, що з січня по червень 2024 року платники податків з Миколаївщини сплатили понад 6,3 мільярда гривень ПДФО. Частка цього податку у доходах державного бюджету становить 60,4%. У першій половині року до державного бюджету надійшло більше 3,6 мільярда гривень ПДФО, що у 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, що місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 15 мільйонів гривень від ліцензування алкоголю, тютюну та пального.
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За перші шість місяців 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів 6,3 мільярда гривень податку на доходи фізосіб.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом доходу для місцевих бюджетів. Він складає 64,3% від усіх місцевих податків і зборів. За перші шість місяців 2024 року до місцевих бюджетів надійшло понад 2,7 мільярда гривень ПДФО.
Зазначається, що з січня по червень 2024 року платники податків з Миколаївщини сплатили понад 6,3 мільярда гривень ПДФО. Частка цього податку у доходах державного бюджету становить 60,4%. У першій половині року до державного бюджету надійшло більше 3,6 мільярда гривень ПДФО, що у 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, що місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 15 мільйонів гривень від ліцензування алкоголю, тютюну та пального.