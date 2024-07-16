За перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
В податкові зазначають, що ці кошти спрямовані на забезпечення української армії та зміцнення обороноздатності держави.
Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а також інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Це означає, що ті платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.
Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування.
Нагадаємо, а перші шість місяців 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів 6,3 мільярда гривень податку на доходи фізосіб.
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За перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
В податкові зазначають, що ці кошти спрямовані на забезпечення української армії та зміцнення обороноздатності держави.
Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а також інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Це означає, що ті платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.
Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування.
Нагадаємо, а перші шість місяців 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів 6,3 мільярда гривень податку на доходи фізосіб.