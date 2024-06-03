Утримання домашнього вихованця вимагає створення комфортних умов його проживання. Власникам потрібно облаштувати спальне місце, куточок для заточування кігтів, зону їди та туалет. Найбільші труднощі при виборі викликають наповнювачі для котів і корм. Тип харчування та раціон може порадити ветеринар, а матеріал для заповнення туалету визначається індивідуально.

Основні категорії наповнювачів

Продукція для змінного заповнення котячого лотка поділяється на дві групи. Вони відрізняються принципом впливу:

поглинаючі; комкуються.

Структура поглинаючих не змінюється при намоканні. Вони добре поглинають рідину та нейтралізують запахи. Такий тип наповнювачів виготовляється з натуральної сировини, як папір, кукурудзяні волокна, соя, деревина. Змінювати лоток рекомендується раз на два чи три дні.

Комкуючі - виробляються з кремнезему, цеоліту або бентонітової глини. Матеріали мають високий рівень гігроскопічності, а при вбиранні вологи беруться грудками. Цей вид наповнювача вважається більш економічним і потребує заміни раз на тиждень.

Різновиди популярних матеріалів

Чим саме заповнювати лоток - вибирає сам домашній вихованець. Є коти невибагливі, яким все одно калібр, колір і запах туалетного заповнення. Але у багатьох тварин спостерігається вибірковість - непереносимість ароматизаторів, переваги щодо розміру гранул та інше. Дерев'яний матеріал безпечний, добре вбирає та зручно утилізується. Його вартість бюджетна, але витрата велика — повна заміна щонайменше тричі на тиждень. Мінусом можна назвати слабку нейтралізацію запахів. Крім того, частинки деревної стружки чіпляються до лап тварин і розносяться по будинку. Силікагель випускається у вигляді кристалів чи гранул. Суха структура при поглинанні рідини поглинає запах і не прилипає до лап. Зміну лотка достатньо здійснювати двічі на місяць. Але його не можна змивати в унітаз, а гострі грані гранул можуть поранити ніжні подушечки лап кошенят. М'який глиняний наповнювач по консистенції підійде кішкам, що люблять ретельно закопувати відходи. Кукурудзяні гранули середньої та великої фракції залучають тварин запахом. Мінеральні заповнювачі лотків, що мають пористу структуру, асоціюються з натуральним ґрунтом. Асортимент достатній, щоб задовольнити потреби примхливого домашнього вихованця. А визначитися з конкретним видом наповнювача допоможе метод проб та спостереження.