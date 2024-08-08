Будівництво «сухого порту» поблизу Вінниці, фото: заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний

У Вінницькій громаді будують «сухий порт», який допоможе зв’язати центральні регіони країни з портами великої Одеси.

Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.

«Це буде залізничний термінал, який покращить оперативне перевезення та обробку вантажу, а заразом і експортний та імпортний потенціал нашої держави. Він допоможе зв’язати центральні регіони країни з портами великої Одеси та через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС», — повідомив він.

Будують «сухий порт» за 15 мільйонів доларів приватних інвестицій, сказав Андрій Очеретний. Де-факто, додав він, йдеться про будівництво логістичного хабу з відповідною інфраструктурою, тільки не на морі, а на суходолі.

Будівництво розділили на дві черги: на першому етапі планують побудувати залізничну інфраструктуру та перший контейнерний майданчик. Наразі вже готова частина залізничних колій, ваговимірювальна система, а також складське приміщення на 3,5 тисячі квадратних метрів.

Почати роботу «сухого порту» планують вже цього року. До кінця цього року тут обіцяють працевлаштувати близько 50 людей, а загалом планують створити 100 робочих місць.

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.