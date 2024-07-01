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Майже 6,5 тисяч державних посадовців у 2023 році задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях.

Про це пише «Слідство.інфо».

Розслідувачі пишуть, що найчастіше чиновники декларували виграші від таких ТОВ: «Спейсикс» («Космолот»), «Слотс Ю.Ей.», «ВБет Україна» і «Геймдев». А також — від гральної компанії «Паріматч», яка в березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

Найбільший виграш у майже 44 мільйони гривень у своїй декларації зазначила Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області.

Вона зазначила, що це виграш її чоловіка — Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Щоправда, в його декларації вказано виграш лише 20 тисяч гривень.

Сам поліцейський сказав журналістам, що протягом року взагалі не грав і що задекларовані ним і його дружиною призи — це помилка.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що подібні «помилки» можуть бути наслідком схеми ухилення від податків.

«Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося вже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили», — пояснив депутат.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні почала діяти заборона на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.