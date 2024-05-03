Посол Оле Егберг Міккельсен та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: Миколаївська міська рада

Королівство Данія, яке взяло патронатство над Миколаївською областю, стежить та контролює напрямок фінансових витрат міста, які вони покривають. Один з чинників зменшення ризиків є те, що всі закупки здійснюються через міжнародні організації.

Про це в інтервʼю РБК-Україна сказав посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Політик зазначив, що зниження ризиків корупції в підтримці Миколаєва є першочерговим запитом для них в співпраці з містом.

— З одного боку, є сильна підтримка України, з іншого є занепокоєння, страх, що, можливо, буде відсутність підзвітності, буде корупція та ще щось. Усі закупівлі, які ми робимо у Миколаєві, здійснюються не на місці. Жодних місцевих закупівель немає, все здійснюється через міжнародні організації, насамперед закупівельне агентство системи ООН. І це один із способів зниження ризику корупції, — сказав посол королівства.

Для ретельного аналізу в Миколаєві зокрема і існує Офіс посольства Данії.

— Ми стежимо за тим, що відбувається. Саме тому у нас є офіс у Миколаєві. Данія також реалізує Європейську антикорупційну ініціативу, яка, по суті, створила антикорупційні інституції. Також існує партнерство з деякими муніципалітетами, вони називаються «містами чесності», одне з них — Миколаїв, тому їм доводиться відповідати жорстким вимогам щодо зниження ризику корупції. Так що це проблема, це те, що займає дуже важливе місце на порядку денному. І добре те, що ми знаємо, що наші українські партнери знають про це так само, як і ми, і я відчуваю тверде зобов'язання у Миколаєві, в Україні загалом забезпечити, щоб усе робилося таким чином, щоб не ставити під загрозу чесність. Ви не можете знизити ризик на 100%, але ви можете багато зробити, і ми намагаємося зробити якомога більше, тому що це вплине на громадську думку дуже негативно, — сказав Оле Егберг Міккельсен.

Останній транш, що отримувала Миколаївська область в січні 2024 року, був спрямований на:

розмінування сільськогосподарських угідь;

надання когенераційних установок;

реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки, що буде здійснюватися спільно з UNOPS Ukraine та All Ukraine.

В коментарі «НикВести» міський голова Олександр Сєнкевич раніше зазначав, що виділені Данією кошти йдуть на підрозділи через ООН, UNDP, UNOPS, Danish Refugee Council, Danish Red Cross, IOM (International Organization of Migration).

Варто підкреслити, що у 2023 році Данія вже виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.