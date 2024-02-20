Фонд держмайна продає єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України». Стартова ціна активу складає майже 20 мільйонів гривень.
Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна.
Торги заплановані на 4 березня, стартова ціна об’єкта 19 мільйонів 759 тисяч гривень
Вказано, що площа заводу – 11 383,03 квадратних метри, він має у користуванні п'ять земельних ділянок, які не є предметом купівлі. До складу майнового комплексу входять 43 об'єкти нерухомості, автомобіль ВАЗ-2121 і катер «Крим-3» без документів.
На підприємстві вісім працівників. Вказується, що за дев'ять місяців 2023 року дохід заводу становив 195 тисяч гривень, зокрема за основним видом діяльності – виробництво машин і устаткування для металургії – лише 26 тисяч гривень. За дев'ять місяців 2023 року підприємство накопичило 1,86 мільйонів гривень збитку.
Станом на 30 вересня минулого року підприємство має прострочену кредиторську заборгованість – 5,140,0 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області.
Об'єкти, які будуть представлені на аукціоні:
Очікується, що приватизація цих об'єктів призведе до значних надходжень у бюджет та сприятиме розвитку економіки регіону.
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Фонд держмайна продає єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України». Стартова ціна активу складає майже 20 мільйонів гривень.
Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна.
Торги заплановані на 4 березня, стартова ціна об’єкта 19 мільйонів 759 тисяч гривень
Вказано, що площа заводу – 11 383,03 квадратних метри, він має у користуванні п'ять земельних ділянок, які не є предметом купівлі. До складу майнового комплексу входять 43 об'єкти нерухомості, автомобіль ВАЗ-2121 і катер «Крим-3» без документів.
На підприємстві вісім працівників. Вказується, що за дев'ять місяців 2023 року дохід заводу становив 195 тисяч гривень, зокрема за основним видом діяльності – виробництво машин і устаткування для металургії – лише 26 тисяч гривень. За дев'ять місяців 2023 року підприємство накопичило 1,86 мільйонів гривень збитку.
Станом на 30 вересня минулого року підприємство має прострочену кредиторську заборгованість – 5,140,0 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області.
Об'єкти, які будуть представлені на аукціоні:
Очікується, що приватизація цих об'єктів призведе до значних надходжень у бюджет та сприятиме розвитку економіки регіону.