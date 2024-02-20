«Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій». Фото Фонду держмайна.

Фонд держмайна продає єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України». Стартова ціна активу складає майже 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна.

Торги заплановані на 4 березня, стартова ціна об’єкта 19 мільйонів 759 тисяч гривень

Вказано, що площа заводу – 11 383,03 квадратних метри, він має у користуванні п'ять земельних ділянок, які не є предметом купівлі. До складу майнового комплексу входять 43 об'єкти нерухомості, автомобіль ВАЗ-2121 і катер «Крим-3» без документів.

«Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій». Фото Фонду держмайна.

«Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій». Фото Фонду держмайна.

На підприємстві вісім працівників. Вказується, що за дев'ять місяців 2023 року дохід заводу становив 195 тисяч гривень, зокрема за основним видом діяльності – виробництво машин і устаткування для металургії – лише 26 тисяч гривень. За дев'ять місяців 2023 року підприємство накопичило 1,86 мільйонів гривень збитку.

Станом на 30 вересня минулого року підприємство має прострочену кредиторську заборгованість – 5,140,0 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області.

Об'єкти, які будуть представлені на аукціоні:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської. База відпочинку та науки у Коблево, яка також підлягає приватизації. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

Очікується, що приватизація цих об'єктів призведе до значних надходжень у бюджет та сприятиме розвитку економіки регіону.