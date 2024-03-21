Починаючи з липня 2021 року продаж кругляка дуба, як і інших видів деревини, успішно відбувається на електронних торгах Української універсальної біржі. Деревообробна галузь відіграє стратегічну роль в економіці країни і наша компанія докладає максимум зусиль, щоб даний ресурс реалізовувався на засадах відкритості та повної прозорості.

Продаж кругляка дуба на е-аукціонах ліцензованої біржі УУБ

На спеціалізованих онлайн-аукціонах з продажу лісу, що регулярно проходять на платформі utsd.com.ua, деревообробні компанії купують кругляк дуба та інші види деревини за спрощеною процедурою, без «схем» і закулісних домовленостей з керівниками лісгоспів. Завдяки неймовірній міцності та без перебільшення легендарній витривалості даний вид лісоматеріалів стабільно користується попитом серед клієнтів Української універсальної біржі.

За 2,5 роки дії оновленого законодавства тут було реалізовано 427 тис. куб. м кругляка дуба на суму 4,3 млн. грн. Вартість 1 куб. м. деревини при цьому склала 10 162 грн. Усього було проведено 1 876 онлайн-аукціонів, перемогу у яких здобули майже 600 учасників.

Використання деревини дуба і її продаж на торгах біржі uub.com.ua

Загалом кругляк дуба, купити який на вигідних умовах усі бажаючі можуть на аукціонах з продажу лісу ліцензованої біржі УУБ, представляє собою циліндричний брус або балку, отриману з цілої колоди довжиною від 3 до 6 м. Дубова деревина є цінним ресурсом, адже вона надзвичайно міцна, тверда, стійка до вологи і шкідників.

Дубові кругляки зазвичай виготовляють шляхом обрізання цілого стовбура до певної довжини, після чого вони розпилюються, з них знімається кора і гілки. Завдяки своїй довговічності, отримані заготовки використовуються у різних галузях, включаючи будівництво, меблеве виробництво, виготовлення паркету, суднобудування.

Купити кругляк дуба та інші види лісоматеріалів на прозорих аукціонах, організованих біржею УУБ

На онлайн-аукціонах з продажу лісоматеріалів Української універсальної біржі ви швидко знайдете необхідну деревину, сортуючи лоти за категорією, сортиментом, породою дерева, розмірами та класом якості. Також при виборі матеріалу для подальшої обробки варто звернути увагу на його міцність, густину, текстуру, колір. Саме на торгах з продажу якісного кругляка дуба деревообробні підприємства можуть швидко та за оптимальною ціною придбати сировину, яка підійде для виробництва вишуканих меблів та інших виробів преміум-класу.

Ціна кругляка дуба на електронних торгах Української універсальної біржі

На відкритих біржових аукціонах вартість кругляка дуба залежить як від розміру та якості заготовок, так і від рівня конкуренції. Однак тут повністю виключені корупційні ризики. А сама процедура позбавлена незрозумілих націнок і бюрократичної тяганини.