Виплати переселенцям. Фото з відкритих джерел

Протягом минулого місяця Україна виплатила 2,6 мільярда гривень на допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про щомісячну матеріальну допомогу: 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень усім іншим категоріям населення.

«Державну допомогу на проживання внутрішнім переселенцям за квітень виплачено. Загалом минулого місяця допомогу на проживання отримали майже 1 мільйон внутрішньо переміщених осіб на суму 2,6 мільярда гривень», — сказано в повідомленні.

У прес-службі зауважили, що кількість ВПО, які отримують виплату, збільшиться, тому що деякі заяви на продовження виплат перебувають в обробці.

Загалом, від початку 2024 року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 16 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялось, що мешканцям Миколаївщини виплатили ₴304 мільйонів за зруйноване житло в рамках програми «єВідновлення».