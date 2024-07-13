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На Миколаївщині відремонтують приміщення в Ольшанському будинку культури. На роботи планують витратити 8,2 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Ольшанської селищної ради оголосив відразу три тендери. Перший тендер стосується ремонту частини приміщень першого поверху. Вартість робіт складає - 2 мільйона 264 тисячі 113 гривень.

Скрин тендеру на ProZorro

Також у будівлі відремонтують приміщення другого поверху будинку культури. Роботи коштуватимуть 4 мільйони 950 тисяч 722 гривень. У приміщеннях ремонтуватимуть стіни та підлогу.

Скрин тендеру на ProZorro

Крім того, громада витратить 1 мільйон 12 тисяч 603 гривень на ремонт книгосховища у будинку культури. Початок аукціону заплановано на 22 липня. Всі роботи мають виконати до кінця жовтня.

Скрин тендеру на ProZorro

Нагадаємо, що ексголову Ольшанської селищної ради підозрюють у крадіжці 300 тисяч гривень під час ремонту місцевого стадіону.

Раніше повідомлялося, що у підвалі Баштанського будинку культури планують створити творчий простір для молоді.