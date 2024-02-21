Ракета Fateh-110. Фото: Факти.

Іран з початку 2024 року відправив до Росії 400 балістичних ракет класу «земля-земля». Радіус дії деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на шість анонімних джерел.

За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.

Постачання розпочалося на початку січня після завершення угоди, укладеної на зустрічах наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки.

На даний момент було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями буде більше. Частину постачань відправили літаками, частину — кораблями через Каспійське море, інші були перевезені літаком.

«Буде більше постачання. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю до будь-якої країни, в яку ми забажаємо», — пише Reuters з посиланням на іранського чиновника.

Одне з іранських джерел стверджує, що військове партнерство Тегерана з Москвою «продемонструвало світові оборонні можливості Ірану» і «не означає, що ми стаємо на бік Росії в українському конфлікті».

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