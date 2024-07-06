Рятувальники гасять пожежу на об'єкті інфраструктури у Харківській області, фото: «Суспільне»

Російські війська у ніч на 6 липня атакували «Шахедами» енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Через це, додали там, були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.

В ОВА повідомили, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання, а наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, впродовж 5 липня сили та засоби протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та розвідувальний БпЛА над Миколаївщиною.

Водночас Сили ППО знищили 24 з 27 «шахедів» у Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській областях.