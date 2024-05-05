Британська розвідка заявляє, що росіяни на окупованій частині Запорізької області готуються провести призов на військову службу. Фото:Міноборони РФ

Британська розвідка заявляє, що росіяни на окупованій частині Запорізької області готуються провести призов на військову службу.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому у неділю, 5 травня.

Зазначається, що в указі, підписаному так званим «губернатором» Запорізької області, йдеться про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу на окупованій частині регіону. Також наголошується, що цей призов стане першим після окупації частини області у 2022 році.

У звіті відомства повідомляється, що Росія, ймовірно, використовує цей захід для доукомплектування своїх збройних сил додатковим персоналом. Проте вплив цього указу може бути обмеженим через масовий виїзд населення з регіону. У Мелітополі, найбільшому місті на підконтрольній РФ території, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них — це етнічні росіяни, яким запропонували роботу в окупованому місті.

Як зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії, це розпорядження входить у ширшу кампанію російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на примушення населення прийняти російське управління. Це також збігається зі спробами змусити місцевих мешканців отримати паспорти РФ та проголосувати на нещодавніх президентських виборах у Росії.

Нагадаємо, що незважаючи на санкції, у 2023 році Росія змогла імпортувати високотехнологічні чіпи американського та європейського виробництва на більш ніж 1 мільярд доларів.