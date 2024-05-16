Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні ще одне спільне підприємство — з виробництва засобів протиповітряної оборони.
Про це він заявив на щорічних загальних зборах, пише Укрінформ.
Зазначається, що виробництво розпочнеться як мінімум через кілька років.
Гендиректор Rheinmetall також повідомив, що майстерня з технічного обслуговування пошкоджених танків німецького виробництва у Львові почне працювати на повну потужність у травні-червні.
Очільник найбільшої збройової компанії Німеччини кілька разів підкреслив на загальних зборах: «Ми не покинемо Україну... Ці люди своєю кров’ю борються за свободу Європи».
За його словами, Rheinmetall є «найбільшим промисловим прихильником України в її захисті від російської агресії» та інвестує у будівництво потужностей.
Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.
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Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні ще одне спільне підприємство — з виробництва засобів протиповітряної оборони.
Про це він заявив на щорічних загальних зборах, пише Укрінформ.
Зазначається, що виробництво розпочнеться як мінімум через кілька років.
Гендиректор Rheinmetall також повідомив, що майстерня з технічного обслуговування пошкоджених танків німецького виробництва у Львові почне працювати на повну потужність у травні-червні.
Очільник найбільшої збройової компанії Німеччини кілька разів підкреслив на загальних зборах: «Ми не покинемо Україну... Ці люди своєю кров’ю борються за свободу Європи».
За його словами, Rheinmetall є «найбільшим промисловим прихильником України в її захисті від російської агресії» та інвестує у будівництво потужностей.
Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.