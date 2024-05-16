Німецький концерн Rheinmetall. Фото: ЕРА

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні ще одне спільне підприємство — з виробництва засобів протиповітряної оборони.

Про це він заявив на щорічних загальних зборах, пише Укрінформ.

Зазначається, що виробництво розпочнеться як мінімум через кілька років.

Гендиректор Rheinmetall також повідомив, що майстерня з технічного обслуговування пошкоджених танків німецького виробництва у Львові почне працювати на повну потужність у травні-червні.

Очільник найбільшої збройової компанії Німеччини кілька разів підкреслив на загальних зборах: «Ми не покинемо Україну... Ці люди своєю кров’ю борються за свободу Європи».

За його словами, Rheinmetall є «найбільшим промисловим прихильником України в її захисті від російської агресії» та інвестує у будівництво потужностей.

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.