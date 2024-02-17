Рівень інфляції на Миколаївщині з початку року становив 0,8%. Фото з відкритих джерел

Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року становила 0,8%.

Цей показник в два рази вищий за середньоукраїнський, свідчать дані Головного управління статистики в Миколаївській області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у січні зросли на 1,9%. Найбільше подорожчали овочі — на 23,1%. На 8,0-2,8% підвищились ціни на яловичину, соки, молоко, фрукти, рибу та продукти з риби. При цьому яйця здешевіли на 16,2%, гречані крупи — на 8,8%, сало — на 4,5%, соняшникова олія, рис — на 3,7%, цукор — на 2,7%. Тютюнові вироби подорожчали на 2,6%.

Одяг і взуття стали обходитись споживачам на 5,9% менше внаслідок зниження цін на одяг на 7,8%, взуття — на 4,1%. У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 1,9% через здорожчання послуг лікарень на 2,9%, амбулаторних послуг — на 2,3% та фармацевтичної продукції — на 1,6%. Ціни на транспорт знизились на 1,9% за рахунок подешевшання газу скрапленого для автомобілів на 15,8%, бензину А-92, А-95, дизельного пального — на 3,5–2,8%.

Нагадаємо, під кінець 2023 року на Миколаївщині рівень інфляції становив 2,9%.