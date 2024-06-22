У ніч проти 22 червня російська армія масово обстріляла Україну. Серед цілей РФ виявився університет у Івано-Франківську.
Про це повідомляє «Група Нафтогаз».
Внаслідок ракетного удару пошкоджено корпуси Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу.
«За попередньою оцінкою руйнувань, ворожі ракети пошкодили 14 будівель навчального закладу, 815 вікон, 25 вхідних дверей та близько 1160 квадратних метрів покрівлі», - додали в повідомленні.
Крім того, Група Нафтогаз заявила, що допоможе відновити пошкоджені будівлі університету. Наразі фахівці уточнюють збитки, завдані ворожим обстрілом.
Нагадаємо, як вдень 22 червня російська армія вдень завдала чотирьох ударів в одному з районів Харкова. Внаслідок атаки загинули та поранені.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 22 червня російська армія масово обстріляла Україну. Серед цілей РФ виявився університет у Івано-Франківську.
Про це повідомляє «Група Нафтогаз».
Внаслідок ракетного удару пошкоджено корпуси Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу.
«За попередньою оцінкою руйнувань, ворожі ракети пошкодили 14 будівель навчального закладу, 815 вікон, 25 вхідних дверей та близько 1160 квадратних метрів покрівлі», - додали в повідомленні.
Крім того, Група Нафтогаз заявила, що допоможе відновити пошкоджені будівлі університету. Наразі фахівці уточнюють збитки, завдані ворожим обстрілом.
Нагадаємо, як вдень 22 червня російська армія вдень завдала чотирьох ударів в одному з районів Харкова. Внаслідок атаки загинули та поранені.