Пошкоджена будівля університету. Фото: Група Нафтогаз

У ніч проти 22 червня російська армія масово обстріляла Україну. Серед цілей РФ виявився університет у Івано-Франківську.

Про це повідомляє «Група Нафтогаз».

Внаслідок ракетного удару пошкоджено корпуси Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу.

«За попередньою оцінкою руйнувань, ворожі ракети пошкодили 14 будівель навчального закладу, 815 вікон, 25 вхідних дверей та близько 1160 квадратних метрів покрівлі», - додали в повідомленні.

Крім того, Група Нафтогаз заявила, що допоможе відновити пошкоджені будівлі університету. Наразі фахівці уточнюють збитки, завдані ворожим обстрілом.

Пошкоджена будівля університету. Фото: Група Нафтогаз Пошкоджена будівля університету. Фото: Група Нафтогаз

Нагадаємо, як вдень 22 червня російська армія вдень завдала чотирьох ударів в одному з районів Харкова. Внаслідок атаки загинули та поранені.