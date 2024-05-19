Військовослужбовців з Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління командування сил логістики ЗСУ підозрюють у закупівлі деревини для потреб оборони за завищеними цінами.

Про це стало відомо з розслідування голови антикорупційного центру «Межа» Мартини Богуславець на Економічній правді.

Як зазначає розслідувачка, військові в змові з окремими компаніями заключили прямі договори без прозорих конкурсі, сума яких склала 46 мільйонів гривень.

За два роки з початку вторгнення управління закупило дрова за ціною близько 3000 гривень за один кубічний метр. Хоча ринкова ціна на третину дешевша, а у лісових господарств Миколаївської області ДП «Ліси України» — дешевше вполовину.

Закупки проводились у наступних компаніях ТОВ «Прима Терра», ТОВ «Лайт грін», ПП «Сангрія люкс», ТОВ «Темний промінь».

Графіка: Економічна правда

Компанії частково повʼязані між собою. Наприклад, ТОВ «Прима Терра» та ТОВ «Темний промінь» зареєстровані за однією й тією ж адресою по вулиці Мала Морська, будинок 108, офіс 709. Обидві спеціалізуються на торгівлі або тваринництві.

ПП «Сангрія люкс» веде роздрібну торгівлю напоями в спеціалізованих магазинах. Компанія має один і той самий номер разом з ТОВ «Темний промінь» і перереєстровані на громадянку Узбекистану Зулайхо Рахматіллаєву.

Компанія ТОВ «Лайт грін», заснована у 2023 році, так само не спеціалізується на постачанні деревини, а займається торгівлею та рослинництвом. Її керівника раніше звинувачували в ухиленні від сплати податків.

Наразі на майно компаній Заводський районний суд Миколаєва наклав арешт.

Розслідувачі кажуть, що це не перші закупівлі КЕУ, що проводяться за завищеними цінами. Раніше про це писали журналісти Nikcenter, зокрема про закупівлю вугілля, ліжок за завищеними цінами.