Одна з лікарень на території Миколаївської області, фото: «НикВести»

Розробка проєкту будівництва нового дитячого діагностичного центру на території міської дитячої лікарні №2 коштуватиме 4,9 мільйона гривень. Центр планують побудувати з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник розробки проєкту – управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде розробити проєкт до 30 вересня 2024 року. А срок експлуатації будівлі має складати 100 років.

Будівля діагностичного центру, згідно тендерної документації, буде триповерхова з підвалом, а її загальна площа – 2600 метрів квадратних. В будівлі планують зробити зони рецепції та очікування, кабінети прийому спеціалізованих лікарів (консультаційні, оглядові), санітарно-гігієнічні приміщення, приміщення медичної візуалізації класу 1 (променевої діагностики, рентгенодіагностики, УЗД), маніпуляційні, травмпункт, зону реабілітації, зону хірургії одного дня, санітарно-побутові приміщення персоналу, адміністрації та клінінгової служби.

У новому центрі також планують зробити опалення, вентиляцію, кондиціонування, холодне та гаряче водопостачання, каналізування, автоматичну систему пожежної сигналізації, систему протидимного захисту, систему блискавкозахисту та перенапруг, систему оповіщення про пожежу та управління евакуацією, автоматизацію та диспетчеризацію протипожежних систем та системи життезабезпечення, систему внутрішнього протипожежного водопроводу, систему контролю загазованості, газове пожежогасіння приміщень електрощитової, серверної, архіву, тощо.

Дитячий діагностичний центр у Миколаєві

Про плани побудувати сучасний дитячий діагностичний центр та бомбосховище з підземним переходом до стаціонару повідомила у березні 2023 року начальниця управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай. За її словами, заклад працюватиме з 8 ранку до 8 вечора.

А у квітні робоча група з розроблення Програми комплексного відновлення території Миколаєва розглянула пропозиції з відбудови міста, надані управлінням охорони здоров’я міської ради. Серед них був сучасний діагностичний центр для дітей.

Пізніше начальниця управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шамрай сказала, що створення дитячого діагностичного центру наразі наближається до стадії розробки проєкту.

«Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу, три поверхи надбудови діагностичного центру. Це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня, буде з одного кінця міста, а другий заклад – тут. Так ми охопимо все дитяче населення. Якщо треба плановий медичний огляд, ми все концентруємо в одному місті, щоб було зручно і батькам і маленьким пацієнтам», – сказала тоді начальниця управління.

Водночас повідомляємо, що в Центральному районі Миколаєва знесуть будівлю, аби побувати на цьому місці новий медичний комплекс біля дитячої лікарні №2. Рішення про списання нежитлового приміщення по вулиці Адмірала Макарова, 7/7, яке побудовано у 1976 році, було прийнято на підставі експертного висновку, який свідчить про непридатність приміщення для подальшого використання.