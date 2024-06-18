Криптовалютний трейдинг - поняття багато в чому унікальне. З одного боку, воно включає безліч інноваційних інструментів, які застосовуються тільки при торгівлі цифровими активами, з іншого — користується різними стратегіями, які відомі десятиліттями на фондових біржах.

Якщо вас цікавить на биткоин ціна долар, це дасть розуміння лише про курс однієї криптовалюти. Крім цього, слід вивчити іншу інформацію, зокрема на сайті майданчика Binance. Щоб бути успішним у трейдингу або інвестуванні в цифрові засоби, знадобиться користуватися різними стратегіями та інструментами. Одним із таких є торгівля ф'ючерсами.

Особливості та принципи роботи ф'ючерсної торгівлі

Ф'ючерсом називають угоду, за якою здійснюється продаж чи купівля цифрового активу у майбутньому за фіксованою ціною. Останній момент є визначальним - саме в ньому полягає як частка ризику втратити кошти на зміну курсу, так і шанси заробити їх. Ф'ючерс за своєю суттю є контрактом, а чи не самим активом. Після закінчення терміну боку зобов'язані виконати умови, зокрема і передачу активів за встановленою ціною.

Зрозуміти суть ф'ючерсної торгівлі легше на конкретному прикладі, який знаходиться поза полем криптовалютного ринку:

ви збираєтеся відкривати чайну і для цього потрібні 15 чайників з автоматизованою подачею води;

ремонт приміщення закінчиться лише через 4 місяці, коли і буде здійснюватись встановлення обладнання;

ви укладаєте ф'ючерсний контракт на купівлю 15 чайників по 1200 грн. за кожен;

оплата замовлення провадиться відразу в повному обсязі;

після закінчення 4 місяців (термін контракту) постачальник зобов'язується доставити вам 15 чайників, навіть у разі подорожчання до 1700 грн за одиницю.

Таким чином, ви зможете заощадити на можливе зростання вартості товару. Цілями ф'ючерсної торгівлі заявлено захист активів від волатильності, диверсифікацію інвестиційного портфеля та підстрахування від спекуляцій на ринкових цінах криптовалюти. При цьому можна отримувати прибуток як зі зростанням, так і падінням курсу.

Принцип роботи такої торгівлі полягає в наступному:

якщо очікуєте, що цифровий актив зростатиме в ціні, бажано укладати угоду на покупку з довгою позицією;

у разі очікування падіння курсу оптимальним варіантом буде продаж ф'ючерсу з відкритою короткою позицією.

Успішність торгівлі залежить від правильності прогнозу.

Що вказується у ф'ючерсному контракті

Зазвичай під час укладання угоди з ф'ючерсів з криптовалютой вказуються такі дані:

назва, код (тикер), тип договору та розмір активу;

експірація або дата закінчення контракту (за винятком безстрокових ф'ючерсів);

вартість базового цифрового активу;

валюта, у якій проводиться розрахунок.

Усі ф'ючерси прийнято розділяти за типом та часом погашення. Тип погашення може бути постановочним або розрахунковим, де перший варіант ф'ючерсів зобов'язує забирати активи при експірації. Розрахункові контракти просто визначають різницю у ціні активу в моменти укладання та закінчення угоди.

Щодо часу погашення, виділяють безстрокові та термінові ф'ючерси. Термінові контракти закриваються в момент завершення їхньої дії з фіксацією прибутку або збитку трейдера, тоді як безстрокові зберігають активність до моменту закриття.

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