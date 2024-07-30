Їдальня в одній з українських шкіл. Фото: офіційний сайт школи № 92 у Львові.

У селі Синюхин Брід, що розташоване неподалік Первомайську на Миколаївщині планують зробити ремонт у декількох приміщеннях харчового блоку у місцевому ліцеї. На роботи готові виділити 1 мільйон 705 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Навчальний заклад знаходиться у селі Синюхин Брід, по вулиці Шкільна, 13-а. Замовником робіт виступає місцевий відділ освіти, культури, молоді і спорту.

Підрядник, відповідно до тендерної документації, до листопада 2024 року має зробити ремонт у залі їдальні, кухні, мийці та трьох санвузлах. У кожному з приміщень підрядник має оновити стіни, стелю, підлогу, а також встановити нові двері. У вартість робіт також входить перевезення будівельного сміття.

Нагадаємо як поліція охорони Миколаївщини вирішила відремонтувати свої кабінети за понад ₴13 мільйонів.

Харчування у школах Миколаївщини

Нагадаємо, Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme) виділила Миколаївській області понад 1 мільйон гривень на гаряче харчування учнів молодшої школи.

Раніше повідомлялось, що у Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.

Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.

Раніше управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер і шукало компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь 2024 рік. Нею стало комунальне виробниче підприємство організації харчування у навчальних закладах. Це коштуватиме 67,4 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.