Віталій Кім. Фото: НікВісті.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Декларацію про майно та доходи за 2023 рік було подано до НАЗК 29 березня, повідомляють «НикВести».

У розділі об'єктів нерухомості Віталій Кім вказав шість квартир площею 115,7 м2, 49,1 м2, 102,6, 84,1 м2, 73,4 м2 та 57,9 м2. Також у цьому розділі голова Миколаївської ОВА вказав нежитлове приміщення площею 293,61 м2. Всі перелічені об'єкти нерухомості знаходяться у Миколаєві і були куплені в період з 2017 по 2020 рік.

У розділі цінного рухомого майна Віталій Кім вказав швейцарський годинник Hublot вартістю 438 тисяч 720 гривень. Вони належать його дружині Юлії Кім і були куплені у 2022 році.

Віталій Кім разом із дружиною володіють двома автомобілями: Mercedes-Benz E200 2015 року випуску та SUBARU XV 2.0 2017 року випуску. Також сім'я Кім орендують Volkswagen Touareg R-Line 2020 випуску, який належить компанії «ПП Моноліт».

Дружина губернатора Миколаївщини Юлія Кім володіє компаніями «Дует-Плюс» та «Медіа Група». Раніше «НикВести», посилаючись на дані Міністерства юстиції України, писали, що Віталій Кім переписав ці компанії на свою дружину після призначення на посаду голови Миколаївської ОВА.

Крім того, Віталій Кім зазначив, що його дружина Юлія має 0,71 монету Bitcoin на платформі Binance. Станом на 1 квітня, у гривневому еквіваленті 0,71 Bitcoin дорівнює 1 932 044 гривням.

Декларація Віталія Кіма. Скриншот.

У розділі доходів зазначено, що у 2023 році Віталій Кім заробив 1 мільйон 349 тисяч 227 гривень, що в середньому становить 112 тисяч на місяць. Юлія Кім за рік заробила 500 тисяч гривень.

Декларація Віталія Кіма. Скриншот.

Віталій Кім зберігає готівкою 67 тисяч доларів США, ще 28,55 тисяч доларів США та 509,3 тисяч гривень задекларувала його дружина — що в сумі становить 108,4 тисяч доларів або 4 мільйони 224 тисяч гривень.

На українських банківських рахунках Віталія Кіма зберігається 101,5 тисячі гривень та 126 євро, ще 74 тисячі євро зберігаються у Банку Сантандер, який зареєстрований в Іспанії. Опираючись на дані з декларації Віталія Кіма за 2021 можна зробити висновок, що рахунок в іспанському банку у голови ОВА з'явився лише у 2022 році. Також на різних банківських рахунках Юлії Кім лежать 69,2 тисяч євро, 20,9 тисяч гривень і 3,7 тисяч євро.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Кім був другим після Зеленського у трійці лідерів довіри серед українських політиків.