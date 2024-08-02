Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «НікВести»

Тендер на відновлення лікарні «Охматдит» скасують. Натомість Міністерство охорони здоров'я анонсувало новий конкурс через Prozorro.

Про це на брифінгу повідомив міністр Віктор Ляшко, пише «ЕП».

«За новим тендером: я хочу, щоб він з'явився якнайшвидше, тому наступного тижня ми створимо спостережно-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру», — заявив Віктор Ляшко.

Зазначається, що наглядова рада увійдуть представники МОЗ, адміністрації «Охматдиту» та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

Кошти, які зібрали на БФ «Охматдит», перерахують на казначейський рахунок лікарні. Нагадаємо, що на благодійний рахунок безпосередньо установи «Охматдиту» надійшло 312 мільйонів гривень, на благодійний фонд «Охматдиту» — 378 мільйонів гривень, 320 мільйонів гривень зібрали через платформу United24, ще 100 мільйонів гривень виділило уряд із резервного фонду.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія у понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом у середині дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих в Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

На вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в Охматдиті тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям здійснювали діаліз – очищення крові за ниркової недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися : дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом у СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

У свою чергу, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що із резервного фонду держбюджету направили 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.