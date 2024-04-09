Ще дві нафтові свердловини пробурять на заході України. Фото: Укрнафта

«Укрнафта» готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища, початкові загальні запаси нафти по продуктивних горизонтах становлять 5,9 мільйона тонн, газу — 468 мільйонів кубометрів .

Це відносно молоде родовище відкрили у 1990 році. Цільовим об'єктом дорозвідки з подальшою експлуатацією є менілітові відклади палеогену. Обидві свердловини плануються як похилоскеровані.

Ще дві нафтові свердловини пробурять на заході України. Фото: Укрнафта Ще дві нафтові свердловини пробурять на заході України. Фото: Укрнафта

Початковий дебіт першої свердловини прогнозується на рівні 16 тонн нафти на добу, другої — 25 тонн на добу.

Роботи виконуються власними силами «Укрнафти» із залученням сторонніх підрядників на сервіси з похилоскерованого буріння, бурових розчинів та геофізичних робіт.

Нагадаємо, у березні «Укргазвидобування» запустило четверту з початку року газову свердловину, яка добуває близько 400 тисяч кубометрів газу на добу. У перші дні нового року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Вона добуватиме 250 тисяч кубометрів газу на добу. У лютому «Укргазвидобування» запустило дві нові свердловини, які видобувають 550 тисяч кубометрів газу на добу.