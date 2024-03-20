Зруйнований будинок в Шевченківській громаді, архівне фото «НикВести»

У Миколаївській області хочуть розробити генеральний план для села Шевченкове. На проектування планують витратити 738 тисяч гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Замовником розробки документації виступає Шевченківська сільська рада. Площа території проектування генерального плану орієнтовно становить 336,42 га, а населення села Шевченкове налічує близько 2930 осіб.

Серед ключових завдань розробки генерального плану — створення дитячого майданчика та зони відпочинку, забезпечення мешканців системою водопостачання, розвиток туризму та комерційної діяльності.

Також вимагається додатково передбачити наступні проектні рішення:

• з метою покращення якості життя мешканців необхідно передбачити простори для дитячого відпочинку та рекреації.

• зберегти існуючі автобусні маршрути та передбачити можливість розширення мережі, а також створити нові.

Терміни реалізації проекту визначені на трьох рівнях: короткостроковий (до 5 років), середньостроковий (6-10 років) та довгостроковий (понад 10 років).

Зазначені додаткові вимоги є обов'язковими до врахування під час розробки містобудівної документації. Замовник розробки зобов'язаний включити ці пункти до свого проекту та надати відповідні рекомендації та розгорнуті плани їх втілення.

Індикатори розвитку генплану повинні охоплювати такі аспекти, як забезпечення комфортного рівня життя, відновлювальну енергетику та реформування освіти. План також враховує потребу залучення коштів зовнішніх інвесторів для реалізації деяких ініціатив.

Подання пропозицій триватиме до 31 березня 2024 року. Переможець має надати розроблений генплан села до кінця 2024 року.

Шевченківська громада під час війни

Як відомо, з 25 лютого 2022 року Шевченківська громада опинилася у «сірій» зоні проведення бойових дій, через населені пункти якої проходила лінія фронту. Згодом Шевченківська громада була окупована росіянами та звільнена 10 листопада 2022 року. Після цього місцеві жителі поділилися пережитим під час окупації військами РФ. Зокрема мешканець зруйнованого села Тернові Поди розповів, що росіяни перетворили його будинок на «пункт спостереження», а коли тікали вкрали навіть цвяхи.

«НикВести» побували у селах Шевченківської громади та показали, як виглядає Новогригорівка після 8 місяців російських обстрілів та селище Луч після цілодобових російських обстрілів. Водночас роботу в деокупованій громаді почали правоохоронні органи. Слідчі збирали докази воєнних злочинів військових РФ на території села Зелений Гай та Тернові поди.

У планах Шевченківської громади — будівництво 50 будинків з сендвіч-панелями як у Норвегії та будівництво нових багатоповерхівок у селі Луч. Про це йдеться у статті «НикВести» «Сучасні європейські містечка та логістичний хаб: що чекає на зруйновані росіянами села Миколаївщини».

Водночас єдині сучасні модульні будинки на території Миколаївської області встановили у Шевченківській громаді. Вони обладнані усім необхідним для комфортного проживання людини: туалетом, кухнею, ванною та меблями. Вартість одного складає 12,5 тисячі доларів, їх профінансували партнери з Бельгії.

В громаді також розглядають можливість будівництва заводу з переробки будівельних відходів від зруйнованих об’єктів та їх повторного використання для відбудови, а також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Загалом, станом на кінець жовтня 2023 року розмір збитків через пошкоджені та знищені об’єкти у Шевченківській громаді Миколаївської області складає понад 2 мільярди гривень. Бюджет громади до вторгнення складав 150 мільйонів гривень, а 2023 року — близько 125 мільйонів гривень. Цих коштів вистачає лише на заробітні плати, комунальні платежі, аварійні ремонти.

Проте громаді вдалося залучити близько 100 мільйонів гривень додаткових надходжень, за які вона потроху відбудовується та змогла закупити комунальну техніку, адже частина її була втрачена під час бойових дій. У цьому допомогли Данія, Німеччина, Чехія.