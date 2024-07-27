Прапори Швейцарії та України. Фото для ілюстрації

Швейцарія не використовуватиме доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Swissinfo.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії оголосив, що країна не слідуватиме прикладу ЄС, який вирішив використати 1,5 мільярда євро від російських активів на оборону та підтримку України.

Відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних угод, країна не має права отримувати «надзвичайні доходи від коштів російського центрального банку». У Швейцарії наголосили, що це стосується лише їхньої країни.

Станом на квітень 2024 року загальна вартість активів Центробанку РФ, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 мільярдів швейцарських франків (7,08 мільярдів євро). Ці активи не включають заморожені кошти, якими володіють особи або компанії, пов’язані з Росією.

Нагадаємо, Єврокомісія планує надати кредит Україні на 50 мільярдів доларів під заставу заморожених активів РФ для підтримки України.