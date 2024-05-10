Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.
Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.
Як зазначили в уряді, 18 мільйонів євро буде надано трьом коаліціям сил і засобів в рамках контактної групи з питань оборони України, а 10 мільйонів євро — фонду НАТО для України.
«Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України», — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Отже, гроші розподілять таким чином:
Нагадаємо, Норвегія вирішила надати понад 600 мільйонів доларів додаткової фінансової допомоги для України, частина коштів передбачена на ППО, інша частина — на гуманітарну підтримку.
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Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.
Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.
Як зазначили в уряді, 18 мільйонів євро буде надано трьом коаліціям сил і засобів в рамках контактної групи з питань оборони України, а 10 мільйонів євро — фонду НАТО для України.
«Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України», — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Отже, гроші розподілять таким чином:
Нагадаємо, Норвегія вирішила надати понад 600 мільйонів доларів додаткової фінансової допомоги для України, частина коштів передбачена на ППО, інша частина — на гуманітарну підтримку.