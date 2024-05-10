Швеція виділила €28 млн на підтримку обороноздатності України, ілюстративне фото

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Як зазначили в уряді, 18 мільйонів євро буде надано трьом коаліціям сил і засобів в рамках контактної групи з питань оборони України, а 10 мільйонів євро — фонду НАТО для України.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України», — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Отже, гроші розподілять таким чином:

5 мільйонів євро на користь Коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу;

3 мільйони євро на Коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.

10 мільйонів євро передадуть Коаліції безпілотників.

Нагадаємо, Норвегія вирішила надати понад 600 мільйонів доларів додаткової фінансової допомоги для України, частина коштів передбачена на ППО, інша частина — на гуманітарну підтримку.