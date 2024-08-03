Підводний човен «Ростов-на-Дону», фото: російські джерела.

Сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону» та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

«В результаті влучання човен затонув на місці», — додали в повідомленні.

Також, за інформацією Генштабу, оборонці суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф».

Довідково: Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» є одним з чотирьох підводних човнів класу «Кilo», здатних застосовувати ракети «Калібр». «Ростов-на-Дону» ввели в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

Нагадаємо, як протягом шести місяців українські військові збили понад 30 літаків РФ.