Пук ракети «Калібр». Фото з відкритих джерел.

Зранку у понеділок ворог завдав чергового ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Більшу частину ракет вдалось збити.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього, за попередніми даними, російські військові випустили 38 ракет різних типів, зокрема:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Микола Олещук також висловив слова співчуття родинам загиблих та постраждалим.

«Україна в жалобі. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця», — написав він.

Обстріл 8 липня

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українским містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ.

Уламки від ворожих ракт зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці опередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдірила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

Також росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.

Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.