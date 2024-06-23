NASA, фото: Reuters

Сім'я Отеро, чий дах будинку в 2024 році пробив уламок космічної станції, звернулася до NASA з вимогою компенсації. Вони намагаються отримати понад 80 тисяч доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання посилається на пресреліз юридичної фірми Cranfill Summer, яка представляє інтереси сім’ї Отеро.

Незважаючи на те, що під час інциденту не постраждав ніхто, родина вважає, що промах міг бути катастрофічним.

«Мої клієнти вимагають адекватної компенсації за стрес і вплив, які ця подія справила на їхнє життя. Якби уламок впав на кілька футів (десятків метрів, — прим.) в іншому напрямку, могли би бути серйозні травми або навіть смерть», — заявила адвокатка родини Міка Нгуєн Ворті.

Відповідь NASA, яку відповідно до федерального закону мають надати протягом 6 місяців, може створити прецедент для розгляду звернень громадян і резидентів США.

Адвокатка Отеро просить національну установу розглядати справу згідно з міжнародним космічним правом.

У випадку міжнародних інцидентів відповідальність за шкоду, завдану космічним об’єктом, несе країна, яка запустила об’єкт або з території якої це було здійснено.

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