Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила повторний тендер на завершення ремонту мосту на автодорозі Р-81 «Казанка — Снігурівка — Р-47» за 266,5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Попередній тендер був оголошений 16 січня. Але торги не відбулись через відсутність пропозицій, про що «НикВести» розповів представник Служби відновлення.

Зазначимо, що на ремонт мосту вже витрачено 232,6 мільйонів гривень, а також більше 1 мільйона на коригування документації.

30 грудня 2022 року Служба автодоріг Миколаївської області без конкурсу уклала договір на 186,8 мільйонів гривень з компанією «Укртрансміст» на капітальний ремонт цього мосту. Закупівля була проведена без залучення електронної системи і без оприлюднення тексту договору, терміну гарантії та кошторису робіт. Підрядник мав до 20 грудня 2023 року виконати капітальний ремонт мосту. Варто зауважити, що 22 грудня 2023 року було укладено додаткову угоду, а суму виплат підряднику зменшено до 72 мільйонів 940 тисяч 419 гривень.

Скрін з ProZorro

Скрін змін до договору Скрін тендеру

У травні 2023 року було також замовлено на 66,2 тисячі гривень коригування проектної документації на капітальний ремонт мосту, а саме йшлося про додаткові роботи на 62+782 кілометрах. Закупівля була проведена без залучення електронної системи і без оприлюднення тексту договору.

7 серпня 2023 року ТОВ «Ростдорстрой» отримав підряд на ремонт 54.878 метрів автомобільної дороги Р-81 в районі мосту, вартістю 100 мільйонів 848 тисяч гривень.

Скрін з тендеру Скрін з тендеру

Крім того, 9 серпня без залучення електронної системи торгів було заключено договір з ТОВ «Укртрансміст» на 71 мільйон 531тисячу 295 гривень, але потім сума договору зменшилась до 58 мільйонів 892 тисячі 986 гривень.

Мова йшла про додаткові роботи: вирізання гілок, корчування пнів, навантаження та перевезення дров, демонтаж дорожних знаків. Також мова йшла про демонтаж дорожного покриття, водоскидних споруд, улаштування кюветів. Також у договорі мова йшла про капітальний ремонт мосту через канал на кілометрах 103+696, а саме: розбирання конструкцій мосту, влаштування опор та котловану, влаштування мостового полотна, майданчиків для опор, облаштування пандусу та влаштування об’їзної дороги.

Вже у вересні 2023 року цим договором зацікавитися Державна аудиторська служба України. Там запитали, чим обумовлена необхідність заключення додаткової угоди та які роботи планують. У Службі відновлення та розвитку відповіли, що договором 2022 року не були передбачені додаткові роботи, тому «виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору».

Державна аудиторська служба України. Скрін тендеру

Також у листопаді 2023 року ТОВ «ГАЛ ТРЕЙДИНГ» за 1 мільйон 498 тисяч 973 гривні виконало коригування проекту на капітальний ремонт мосту на кілометрах 103+696 цієї дороги.

Скрін з тендеру

У грудні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщини намагалася замовити на 266 мільйонів 575 тисяч 320 гривень додаткові роботи з ремонту мосту на автодорозі Р-81 «Казанка — Снігурівка — Р-47». Підрядник мав виконати підготовчі роботи, земляні роботи, влаштувати транспортні споруди (залізобетонні труби) та дорожнє покриття, облаштувати водоскиди на узбіччях, облаштувати тротуари, пішохідні доріжки, встановити дорожні знаки та світлофори, облаштувати заїзні кишені та майданчики очікування. Йдеться про ремонт ділянку на 103+696 кілометрах автодороги. Однак тендер скасували через скорочення обсягу видаткiв на закупівлю.

Скасування тендеру. Скрін з ProZorro

Новий тендер вже оголосили у січні 2024 року. Служба також збирається витратити 266 мільйонів 575 тисяч 320 гривень, але вже не на додаткові роботи, а на «завершення робіт». Переможець тендеру має виконати ті ж роботи, що по скасованому тендеру до 30 жовтня 2024 року. Аукціон призначено на 1 лютого.

Скрін тендеру

Нагадаємо, що Снігурівка була під окупацією росіян. Місто було звільнено від окупантів 10 листопада минулого року, відтоді поступово відбувається відновлення інфраструктури, зокрема зруйнованих під час бойових дій мостів.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.