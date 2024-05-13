США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Фото: REUTERS

США оголосять про новий пакет допомоги для України найближчими днями.

Про це повідомив радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван.

У своїй заяві про темпи постачання військової допомоги Україні від США, радник Байдена відзначив, що певна частина озброєння з останнього пакета, оголошеного 10 травня, надійде на передову «протягом цього тижня».

«І в нас буде ще один пакет PDA (постачання зброї зі складів армії США, – прим.) в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок (зброї, – прим.), усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше», – додав Джейк Салліван.

Крім того, він уточнив, що США намагаються інтенсифікувати постачання зброї в Україну, але це не означає, що аналогічні пакети військової допомоги будуть оголошуватись щотижня.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні.

Яка допомога передбачена?

Даний законопроект передбачає виділення фінансів на допомогу Україні на загальну суму в більш як 60 мільярдів доларів. Зокрема 49,9 мільярдів доларів передбачено на оборонні видатки, 1,57 мільярда буде направлено на економічну допомогу і ще 400 мільйонів на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Водночас законопроект передбачає 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, але ці гроші будуть надані як кредит. Його умови будуть визначені окремим договором.

Даний кредит надалі може бути списаний. Такі повноваження матиме президент США, але після виборів 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт з допомогою Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Ще до завершення голосування за законопроєкт набралася потрібна кількість голосів.

Президент України Володимир Зеленський назвав ухвалення законопроєкту рішенням, «яке зберігає правильний хід історії». Він подякував обом партіям Палати представників та її спікеру Майку Джонсону.