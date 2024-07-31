США надають Філіппінам 500 мільйонів доларів для модернізації армії та посилення двосторонньої співпраці в сфері безпеки через занепокоєння з приводу зростання агресії Китаю в регіоні.
Про це повідомляє АР.
Рішення адміністрації США було оголошено 30 липня під час переговорів у форматі «2+2» між керівниками дипломатичних і оборонних відомств США та Філіппін у Манілі. Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін провели зустріч з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.
«Обидві наші країни, як і багато інших країн у регіоні, поділяють занепокоєння деякими діями Китайської Народної Республіки, що супроводжуються тиском і ведуть до ескалації в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в інших місцях у регіоні», — сказав державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі.
Представники США ще раз підтвердили, що Сполучені Штати готові надати допомогу Філіппінам у випадку нападу в будь-якій частині Тихого океану.
Зазнається, що близько чверті виділених коштів, а саме 125 мільйонів доларів, буде спрямовано на будівництво та укріплення філіппінських військово-морських баз. Ці бази будуть передані американським силам у тимчасове користування відповідно до угоди 2014 року про розширену оборонну співпрацю між Вашингтоном і Манілою.
Нагадаємо, Іспанія почала доставку нової партії бойових танків Leopard 2, екскаваторів та протитанкових ракет в Україну.
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США надають Філіппінам 500 мільйонів доларів для модернізації армії та посилення двосторонньої співпраці в сфері безпеки через занепокоєння з приводу зростання агресії Китаю в регіоні.
Про це повідомляє АР.
Рішення адміністрації США було оголошено 30 липня під час переговорів у форматі «2+2» між керівниками дипломатичних і оборонних відомств США та Філіппін у Манілі. Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін провели зустріч з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.
«Обидві наші країни, як і багато інших країн у регіоні, поділяють занепокоєння деякими діями Китайської Народної Республіки, що супроводжуються тиском і ведуть до ескалації в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в інших місцях у регіоні», — сказав державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі.
Представники США ще раз підтвердили, що Сполучені Штати готові надати допомогу Філіппінам у випадку нападу в будь-якій частині Тихого океану.
Зазнається, що близько чверті виділених коштів, а саме 125 мільйонів доларів, буде спрямовано на будівництво та укріплення філіппінських військово-морських баз. Ці бази будуть передані американським силам у тимчасове користування відповідно до угоди 2014 року про розширену оборонну співпрацю між Вашингтоном і Манілою.
Нагадаємо, Іспанія почала доставку нової партії бойових танків Leopard 2, екскаваторів та протитанкових ракет в Україну.