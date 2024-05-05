Прапор Ізраїлю, фото з відкритих джерел

США минулого тижня - вперше після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року - призупинили постачання зброї Ізраїлю.

Про це пише Axios із посиланням на двох ізраїльських посадовців.

Зазначається, що офіційно про таке рішення Вашингтон не оголошував.

За даними видання, це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді, причини такого рішення США вони не знають.

Проте, така ситуація відбувається на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших боїв у секторі Гази. Зокрема на рішення США міг вплинути план Ізраїлю вторгнутись у місто Рафах, що межує з Єгиптом.

В останні дні ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу наголошував на тому, що вторгнення в Рафах відбудеться незалежно від того, чи домовиться Тель-Авів з ХАМАС про звільнення заручників.

У лютому адміністрація Байдена попросила надати гарантії того, що Армія оборони Ізраїлю в секторі Газі використовуватиме зброю, виготовлену в США, відповідно до міжнародного права.

Атака Ірану на Ізраїлю. Що відомо?

Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір.

Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір країни. Усі вони були збиті над Іраком та Йорданією винищувачами союзників. Крилаті ракети також були збиті за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевнив він.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що за допомогою після атаки звернулась 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Він заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану, повідомляє CNN.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді.