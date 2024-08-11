Господарський суд Тернопільської області постановив стягнути з Росії на користь ТОВ «Торговий дім «АМТ» 281,7 мільйонів гривень збитків внаслідок ракетних ударів у 2023 році.

Відповідне рішення суду було ухвалене 1 серпня 2024 року, передає liga.net.

Зазначається, що «Торговий дім «АМТ» орендував 4608 кв. м нежитлового приміщення в Тернополі, яке було зруйноване внаслідок російських обстрілів 13 травня 2023 року. У результаті вибухів були знищені складські приміщення та майно компанії, включаючи побутову та сільськогосподарську техніку, веломототехніку та електроінструменти.

Загальний обсяг збитків, які підтвердили експертизи, становив 281,7 мільйонів гривень. Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, визнав, що Росія несе відповідальність за ці руйнування, оскільки її дії суперечать законам і звичаям війни.

Так, суд ухвалив стягнути з РФ через Міністерство юстиції 281,7 мільйонів гривень на користь «АМТ» та 848 тисяс гривень судового збору до бюджету України.

ТОВ «Торговий дім «АМТ» належить Миколі Риженкову та ПАТ «ЗНВКІФ «Комінметкепітал». Власниками акцій є також ТОВ «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ» Ольги Марченко та Ольги Токарєвої.