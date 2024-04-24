Tesla скоротить 400 співробітників, фото: Getty Images

Американський автовиробник Tesla скоротить 400 робочих місць на своєму єдиному європейському заводі поблизу Берліна.



Про це повідомляє dpa.

Повідомляється, що задля уникнення примусових звільнень компанія планує «добровільну програму» для працівників. Для реалізації цієї програми будуть проведені перемовини із робочою радою.

«Поточний ринок збуту електромобілів, який слабшає, ставить виклики і перед Tesla», — прокоментували у компанії.

Зазначається, що вже минулого тижня компанія оголосила, що контракти з 300 тимчасовими працівниками на заводі в Грюнхайде, недалеко від Берліна, не будуть продовжені.

Наразі на німецькому заводі Tesla працює понад 12 тисяч людей.

Нещодавно Tesla зменшила вартість щомісячної підписки на цю функцію в США до 199 доларів, пропонуючи кожному власнику Tesla безкоштовну пробний період програмного забезпечення протягом одного місяця.

Нагадаємо, засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.