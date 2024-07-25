Вибір бюджетних смартфонів щороку збільшується, адже виробники розробляють усе кращі та дешевші технології для забезпечення надійного мобільного та онлайн зв'язку. Зараз можна знайти багато цікавих моделей, які абсолютно забезпечать базові потреби.

Різниця між бюджетними та дорогими смартфонами

Границя між різними ціновими категоріями поступово стирається і на ринку з'являється все більше пропозицій для людей з обмеженим бюджетом. Але різниця між бюджетними та дорогими смартфонами залишається, за невелику ціну можна купити телефон в Україні лише з найпростішими можливостями.

На перший погляд різниця не буде помітна, адже панель управління та основні функції будуть досить схожими. Але зі збільшенням ціни покращується продуктивність пристрою, ємність акумулятора, кількість додаткових опцій. Більшість провідних виробників включають у лінійки телефони різної вартості, тому доплачувати прийдеться лише за сучасні та передові технології. У бюджетних смартфонах будуть відрізнятись:

якість та міцність матеріалів корпусу;

роздільна здатність та кольоропередавання дисплея;

чіткість зображень у фронтальній та основній камерах;

обсяг оперативної пам'яті та продуктивність;

час автономної роботи;

можливості операційної системи.

Якщо власник не має наміру користуватись складними програмами, створювати якісний контент чи сильно навантажувати смартфон, то бюджетні моделі абсолютно задовольнять усі потреби.

Найкращі бюджетні смартфони 2024 року

У виконанні виробників, які спеціалізуються на розробці найбільш ергономічних смартфонів, навіть бюджетні моделі здатні запропонувати набагато більше, ніж можна було очікувати. У ТОП цього року входять:

Samsung Galaxy A24. Для смартфона використали дещо застарілий дизайн, але товста рамка навколо екрану дає додатковий захист від ударів. Зате в ньому є дисплей з високою роздільною здатністю та яскравістю, а також протибліковим покриттям. Цікавою стала основна камера на 50 Мп, яка доповнена ультраширококутним об'єктивом та макрокамерою. Акумулятор здатен витримувати навантаження до 36 годин. Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Має захист від пилу та вологи та досить потужний процесор. Його доповнили потрійною камерою з оптичною стабілізацією та потужним акумулятором. Motorola G54 Power. Одна з найпростіших моделей, з батареєю на 6000 мАг, яка може працювати до двох діб. Має слабенький дисплей, але чудово підходить для базових потреб. Nokia G42. Його можна ремонтувати самостійно за допомогою спеціального набору інструментів. Він має 6 ГБ оперативки та 128 ГБ пам'яті. Попри велику роздільну здатність камери, передавання кольорів на низькому рівні. Samsung Galaxy M14. Екран у 6,6 дюйма дає можливість налаштовувати частоту оновлення екрана. Його доповнили місткою батареєю на 6000 мАг та простеньким процесором на 4 або 6 ГБ.

Усі телефони коштують недорого й дають можливість користуватися такими потрібними опціями, як передавання даних, скролінг в інтернеті, використання базових програм.