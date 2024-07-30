Підпільний цех з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві / Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

Як повідомили у БЕБ, група осіб організувала у Києві та області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

«Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Для рідин використовували чотири основні компоненти: нікотин, пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві / Фото: БЕБ Вилучині гроші з підпільного цеху по виробництву рідин до електронних сигарет / Фото: БЕБ Заборонені рідини до електронних сигарет / Фото: БЕБ

Правоохоронці провели обшуки на підпільному виробництві, складах та офісних приміщеннях. Зокрема, із незаконного обігу вилучили 1,8 мільйона одиниць рідини для електронних сигарет, понад 15 тисяч одноразових електронних пристроїв, майже 15 тисяч літрів хімічної сировини, обладнання та фурнітуру для виробництва. Крім того, вилучено понад шість мільйонів гривень в еквіваленті та шість автомобілей.

Орієнтовна вартість конфіскованої готової продукції становить майже 365 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.

Підпільний цех з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві / Фото: БЕБ Підпільний цех з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві / Фото: БЕБ Підпільний цех з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві / Фото: БЕБ

Нагадаємо, протягом тижня поліцейські задокументували 24 факти незаконного продажу тютюнових виробів без ліцензії та без марок акцизного податку, а також сигарет сумнівної якості у Миколаєві та області.

Також у минулому році, в Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.