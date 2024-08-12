Продуктова корзина. Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 4,3%, а рівень інфляції зріс на 4,1%.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби статистики.

Зростання споживчих цін в липні 2024 року впало до нуля після прискорення в червні до 2,2% із 0,6% у травні.

— Споживчі ціни в липні 2024 року порівняно з червнем 2024 року не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,3%. Базова інфляція в липні 2024 року порівняно з червнем 2024 року становила 0,7%, з початку року — 4,1%, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в липні базова інфляція зросла до 0,7% із 0,5% у червні та 0,3% у травні.

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 19,6% та 11,4%) подешевшали овочі та яйця.

На 0,6–0,4% знизилися ціни на сало, м'ясо птиці.

Водночас на 12,1% подорожчав цукор, на 3,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у тому числі на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої — на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг — на 4,1%, взуття — на 3,4%. Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

Нагадаємо, що інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року становила 0,8%.