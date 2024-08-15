Ремонтні роботи по вулиці Потьомкінській, фото: КП «Миколаївелектротранс»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» знайшло підрядника, який відремонтує трамвайне полотно вздовж вулиці Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.). Роботи коштуватимуть 7,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Ці роботи потрібно виконати після проведення поточного ремонту у двох напрямках частини вулиці Кропивницького: від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна.

Договір на ремонт трамвайного полотна «Миколаївелектротранс» уклав 12 серпня з компанією «Будівельна компанія «Укррембуд». Усі ремонтні роботи підрядник має виконати до 31 грудня 2024 року.

Він має встановити бетонні поребрики, улаштувати одношарові основи товщиною 15 сантиметрів із щебеню фракцією 5-20 міліметри, зробити основи з гранітного відсіву, улаштувати прокладний шар з геотекстилю, зробити покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення, зробити цементні покриття.

Компанія «Укррембуд» зареєстрована у Харкові і працює вже понад 5 років, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і нежитлових будівель. Її власник — Трещов Олег Михайлович.

За усі роки своєї роботи «Укррембуд» отримала підрядів на загальну суму 18,2 мільйона гривень, з яких 7,5 мільйона гривень — підряд електротрансу на ремонт трамвайного полотна у Миколаєві.

Участь «Укррембуд» у державних тендерах, скриншот з аналітичної системи YouControl Участь «Укррембуд» у державних тендерах, скриншот з аналітичної системи YouControl

Ремонт Потьомкінської

Вулицю Потьомкінську ремонтували ще до повномасштабної війни. У 2020 році ремонт частини цієї вулиці (від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів) обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйона гривень.

В березні 2023 року стало відомо, що Департамент житлово-комунального господарства міської ради збирається відремонтувати три квартали дороги вздовж Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської). Роботи оцінили у 9,7 мільйона гривень.

В «Миколаївелектротрансі» повідомляли, що завершити ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад» планують до 1 вересня 2024 року. В підприємстві повідомили «НикВести», що проводять ремонт колій за власний кошт без залучення підрядника.

Згодом стало відомо, що КП «Миколаївелектротранс» планує витратити 7,5 мільйонів гривень на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна). Однак торги тоді не відбулись.

Влітку 2024 року повідомлялось, що департамент ЖКГ збирається витратити 8,2 мільйона гривень на ремонт дороги по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».