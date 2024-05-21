Вхід в укриття у ліцеї в Миколаєві. Архівне фото НикВести.

На капітальний ремонт протирадіаційного укриття у Новофедорівському ліцеї Коблівської ОТГ планують витратити 6 мільйонів 858 тисяч 178 гривень.

Відповідний тендер опубліковали в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовником робіт виступає відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради. Будівельні роботи мають бути завершені до 31 серпня 2024 року.

До цього часу підрядник має виконати ряд демонтажних робіт, зокрема розібрати асфальтобетонне покриття, кам'яну кладку стін із бутового каменю (приямки сходів) та розбирання ґрунту з подальшим навантаження на автомобілі-самоскиди

По внутрішньому опорядженню фахівці мають посилити отвори металевим каркасом, оновити підлогу, улаштувати залізобетонні підпірні стіни, потім поштукатурити та пофарбувати їх. Також вони мають встановити нові двері.

Виконавець має прокласти водопровід, встановити фільтр для очищення води та баки для її збереження. Також він має провести каналізацію, вентиляційну та пожежну систему. В укритті також мають поставити шафу, п'ять конвектор для опалення та облаштувати санвузол: шість унітазів, п'ять умивальників та одна душова.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема – Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 – на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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