Мобільне укриття в Одесі, архівне фото «НикВести»

В Одесі закуплять 14 модулів швидкоспоруджуваних захисних споруд для облаштування укриттів. На конструкцію витратить 10,5 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних Prozorro, закупівель пишуть «НикВести».

Замовником робіт виступає комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеса».

Конструкції мають бути оснащені стінами та покриттям з додатковим протиосколковим армуванням з внутрішньої сторони, що забезпечить захист від зовнішніх ударів. Також вони мають бути обладнані сталевими дверима з утеплювачем та врізним замком для додаткової безпеки. Поставити конструкції треба до 31 грудня.

Екологічна безпека конструкції повинна відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов чинних на території України.

Нагадаємо, що в одеському районі Аркадія встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.